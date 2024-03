Lavori sulle condotte idriche a Bari, rubinetti a secco in due zone

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari (BA) e sono previste interruzioni idriche il 5 e il 6 marzo.

Il 5 marzo i lavori riguarderanno il risanamento della rete idrica in Via Trento. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 5 marzo 2024 in via Trento da Via Capruzzi fino a Via Michele De Napoli, via Giuseppe De Nittis e via Andrea Angiulli nell’abitato di Bari.

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 6 marzo 2024 in via Amendola da via Adolfo Omodeo a via Giuseppe Capruzzi e traverse via Pietro Giannone, via Celso Ulpiani, via Gaetano Postiglione, via Domenico Cirillo, via Sigismondo Catromediano, vico Capurso nell’abitato di Bari. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00.

Anche in questo caso i disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.