Un uomo di 68 anni è morto la scorsa notte in ospedale a Brindisi dopo un incidente stradale che si è verificato poche ore prima sulla provinciale che collega Mesagne a Sandonaci.

In macchina con l’uomo c’era la moglie, anche lei trasferita in ospedale per i traumi riportati durante l’impatto. Non è escluso che il 68enne possa aver avuto un malore mentre era alla guida, fino a perdere il controllo dell’auto. Le indagini per ricostruire l’incidente sono condotte dalla polizia locale di Mesagne.