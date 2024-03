Souvenir realizzati con i turisti, a Bari la tradizione si insegna

Ci sono mani che creano a Bari. Mani callose che raccontano la tradizione di una città che può raccontare secoli di storia, di invasioni e di culture che si sono incrociate. Gli artigiani di Bari continuano a scrivere la storia di questa città. Una città che oggi accoglie tanti turisti che provengono da tutte le parti del mondo. L’associazione culturale “SpaccaBari” che opera nel settore dell’artigianato proprio per promuovere l’artigianato locale aprirà le porte della sua bottega a turisti e residenti.

“A partire dal 10 marzo – racconta Tommaso Capriati, socio fondatore della storia associazione barese – sarà possibile venire in bottega per creare con i nostri maestri d’arte tipici souvenir di artigianato locale. Saremo lieti di condividere con voi la nostra passione per l’artigianato e di accompagnarvi nella realizzazione di un souvenir di vostra scelta che potrete portare via a termine dell’esperienza.

Nella sede di SpaccaBari, in Strada Nuccia Serra, a Barivecchia, quindi si darà spazio all’arte e alla tradizione. A partire dall’ 1 maggio poi partirà una nuova iniziativa. “Inaugureremo – spiega Biagio Diana, presidente dell’associazione – un flash mob a cielo aperto davanti alla cattedrale di Bari in piazza dell’Odegitria. Un laboratorio a cielo aperto con cinque tavoli grandi. Ospiteremo centinaia di turisti. Lo slogan sarà ‘Creiamo insieme e porti via”. Ogni turista avrà venti minuti per realizzare uno dei dieci souvenir proposti. Alla fine porterà via quanto realizzato. Un modo – continua Diana – per far conoscere le nostre tradizioni agli ospiti che porteranno nel loro paese un pezzo della nostra storia”.

L’associazione SpaccaBari è nata venti anni fa grazie a una stretta di mano tra Biagio Diana, Tommaso e Nicola Capriati, Tony Matera, Giuseppe Potenzieri Pace e Sabina Pedone. Il punto di partenza degli artigiani baresi è stato quello di ricostruire la tradizione dei presepi nostrani. SpaccaBari è riuscita negli anni a riportare in auge una tradizione persa. Oggi è un appuntamento atteso dai baresi e sempre un maggiore numero di artigiani si riunisce nel capoluogo per esporre il proprio manufatto. Un momento di grande importanza per una città che vanta una lunga tradizione di artigianato locale e che oggi vuole raccontarla a tutti i turisti che attraversano le strade del centro storico.