Bari, allagamenti durante le piogge: “Caditoie non pulite”

Caditoie e tombini pieni di rifiuti, accumulati nel tempo e mai rimossi. Rifiuti che impediscono il normale deflusso dell’acqua. A segnalarlo un lettore di Borderline24 che ha indicato tra le zone con maggiori problemi a Madonnella, quelle di corso Sonnino e via Dalmazia. “Per l’ennesima volta con la pioggia Bari si allaga e la colpa è anche della totale assenza di manutenzione e pulizia delle caditoie della fogna bianca che, come testimoniano le foto allegate, versano in condizioni pietose. Non si vede mai nessuno impegnato nella pulizia e disostruzione. Ho chiamato Aqp e sono stato rimbalzato al Comune che però non mi sembra per nulla efficiente. Che vergogna e sicuramente il servizio ci costa ogni anno tanti soldoni”.