Bari, nuova sede per il mercato di Santo Spirito: si parte il 6 marzo

Il mercato di Santo Spirito si trasferirà da domani, 6 marzo, nella nuova sede in via Udine, anche per consentire la ripresa dei lavori per il waterfront. Ma non si placano le polemiche. Per ora le bancarelle saranno posizionate in base all’ordine stabilito con sorteggio. Ma, in seguito ad un incontro che si terrà con le associazioni di categoria, saranno decisi i criteri da applicare per la stesura della nuova graduatoria, indicati dalla Regione: dall’anzianità al criterio della maggiore professionalità.

“Il Comune di Bari deve procedere con l’applicazione severa ed inderogabile della legge regionale, secondo le indicazioni ribadite, ancora una volta, dal competente Dipartimento regionale il quale, anche questa volta, riafferma senza alcuna ombra di dubbio, le tesi da noi sostenute e acclarate nel corso delle riunioni convocate dall’assessore Palone e dal dirigente Cassano al Suap di Bari”, hanno dichiarato Fiva-Confcommercio, CasAmbulanti ed Unionecommercio. (foto repertorio)