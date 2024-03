Bari, vandali ancora in azione: distrutte panchine di piazza Pertini

Vandali ancora in azione a Bari. E una cittadina si rivolge esasperata direttamente al sindaco Antonio Decaro per denunciare l’accaduto in piazza Pertini, in via Rocco di Cillo. E per richiedere delle telecamere nella zona.

Come si vede dalla foto sono state divelte le sedute dei gazebo lì presenti. Avevano solo una settimana di vita. “Panchine e gazebo messi appena una settimana fa – scrive infatti la cittadina al sindaco – e puntualmente distrutti dal solito gruppetto di adolescenti che passano con questo proposito. Che aspettiamo a mettere le telecamere?”.

foto Facebook di Francesca Romana De Nicolò