Cento fotografie di Oliviero Toscani in mostra a Vieste

Dal 23 marzo apre la grande mostra su Oliviero Toscani al museo archeologico Petrone di Vieste, nel Foggiano. Fino al 30 settembre sarà visitabile la mostra prodotta da Giuseppe Benvenuto e curata da Nicolas Ballario e Susanna Crisanti in collaborazione con il Polo Culturale. In una mostra che ripercorre la carriera del grande fotografo, oltre 100 fotografie mettono in scena la potenza creativa e la carriera di Oliviero Toscani attraverso immagini più e meno note. Toscani, mediante la fotografia, ha fatto discutere il mondo su temi come il razzismo, la pena di morte, l’Aids, la guerra, il sesso, la violenza, l’anoressia e molto altro. Ci saranno tutte le sue campagne più famose in mostra, quelle che hanno scosso l’opinione pubblica attraverso affissioni e pagine di giornali, ma anche un Toscani meno conosciuto, come quello dei primissimi anni.

“La mostra di Oliviero Toscani rappresenta un’occasione straordinaria per Vieste di celebrare e valorizzare l’arte fotografica contemporanea – dichiara l’assessora alla cultura del comune di Vieste Graziamaria Starace -. Le sue opere sono un vero e proprio inno alla creatività e alla diversità, e siamo certi che sapranno emozionare e ispirare tutti coloro che avranno la fortuna di poterle ammirare”. “Vieste dimostra la sua ambizione e crescita in ambito culturale”, commenta il sindaco Giuseppe Nobiletti che sottolinea come la “mostra sarà un’opportunità unica per i nostri cittadini e per i visitatori di immergersi nell’arte e nella creatività di un talento così eccezionale”.

(Foto Instagram)