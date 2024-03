Violento impatto sulla Putignano-Gioia del Colle: 4 feriti gravi

Cinque feriti di cui quattro in codice rosso . E’ questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Putignano-Gioia del Colle all’altezza dello svincolo per Acquaviva delle Fonti. È al vaglio dei carabinieri di Gioia del Colle, la dinamica dell’ennesimo grave sinistro stradale , due feriti dell’autovettura sono militari dell’esercito in forza al battaglione di Altamura, uno è residente a Putignano l’altro a Noci, gli altri tre occupanti del furgone provenivano da Gioia del colle ed erano diretti a Putignano. A estrarre i feriti dai mezzi sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Putignano. Sul posto anche la polizia del commissariato di Putignano che ha provveduto a gestire la viabilità. Il traffico ha avuto un fortissimo rallentamento per poi riprendere a senso alternato su una corsia.