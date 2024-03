Bari, devastata la sede di “Riprendiamoci il futuro”

Luigi Cipriani presidente del movimento cittadino “Riprendiamoci il futuro” è stato aggredito. Uno sconosciuto si è introdotto nella sede del movimento in Trevisani, nel cuore del quartiere Libertà, e ha prima aggredito verbalmente e fisicamente Cipriani poi ha devastato la sede danneggiando la scrivania e la vetrata. L’uomo sarebbe stato spinto da ragioni legate a una graduatoria alla quale il politico barese, secondo l’aggressore, non si sarebbe interessato. “Sindacalmente non era mia competenza”, spiega Cipriani che si è recato in ospedale e domai presenterà denuncia ai carabinieri.