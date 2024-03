Bari, è morta Cinzia Buonpastore: fu proprietaria del Kursaal

Addio a Cinzia Buonpastore, ex proprietaria del Kursaal Santalucia. Ha condotto lunghe battaglie, assieme con il fratello Fabrizio, per il teatro che era di proprietà della famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e familiari.

“Vola leggera, amica mia bellissima, mi scoppia il cuore… ti sei addormentata come una bionda biancaneve. Che il nostro amore ti accompagni, sempre e per sempre. Mancavi, manchi e mancherai… resteranno per sempre nei miei occhi i tuoi sorrisi scanzonati e le nostre risate.

Quelle te le ho regalate fino alla fine, portale con te e salutami tutti i tuoi cari lassù”.

“Apprendo con grande dolore la brutta notizia. Ciao Deva Cinzia Buompastore. Sono davvero triste oggi. Viviamo in un profondo sud per molti versi ingrato. La tua famiglia ha reso il Kursaal Santalucia un grande teatro. Forse il vostro impegno Bari non lo meritava. Mi dispiace tanto non averti incontrato negli ultimi anni”.