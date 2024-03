Bari torna in tv con Lolita, ma pioggia di critiche al sindaco

“State guardando anche voi la nostra città in prima serata nazionale vero? Grazie Lolita Lobosco per essere tornata a Bari!”. Così il sindaco Antonio Decaro ieri sera su Facebook a commento delle prime puntate della terza stagione di Lolita Lobosco sulla Rai. Ma non sono mancate le critiche di diversi cittadini. C’è chi ha parlato della Cassa Prestanza e pronta è stata la risposta del primo cittadino: “Signora mi dispiace – scrive Decaro – ma se continua a scrivere sotto i miei post alludendo al fatto che sarei colpevole di aver rubato soldi ai dipendenti comunali sarò costretto a farle una querela. Conosce bene la storia della cassa prestanza e il fatto che a seguito della sentenza della Corte dei conti il comune non può usare soldi pubblici dei cittadini per finanziare attraverso la cassa prestanza la buonuscita dei dipendenti comunali”.

Ed ancora un altro cittadino: “È da giorni che la nostra città va in TV. Per la precisione sui tg nazionali nei servizi di cronaca”, facendo riferimento all’inchiesta Codice Interno. “Quando fate scene dove serve il mare portala a Carbonara, che come ci allaga qui non si allaga da nessuna parte… “Lolita e il gommone”… Prossimamente su Carbonara Channel”, ancora un altro cittadino facendo riferimento ai disagi legati al nubifragio di ieri.

“Ma Bari non è solo una fiction !!!!Sindaco. Far apparire Bari agli occhi dei più come vuole che da Lei sia descritta e da quelli che la pensano come Lei non rispecchia la vera realtà”, conclude un altro.