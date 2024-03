Centrodestra Puglia, Emiliano usa le istituzioni ai fini elettorali

“Si parlava di un autorevole uomo delle istituzioni come candidato sindaco del centrodestra a Bari ed Emiliano ha nominato una sua parente stretta presidente della Fiera del Levante. Si parlava di un ex prefetto di Bari come candidato sindaco del centrodestra e la notizia del giorno è la sua nomina, a firma di Emiliano, a coordinatrice del Nucleo ispettivo regionale sanitario. E ancora: un ex assessore regionale, che guida una lista civica, stava avviando un dialogo col centrodestra barese in vista delle amministrative ed Emiliano l’ha nominato presidente dell’Arti. Se questo non è uso improprio delle istituzioni, vogliamo sapere cosa sia dal presidente della Giunta”.

E’ quanto sostengono in una nota congiunta i consiglieri regionali dei Gruppi di Forza Italia, Lega e La Puglia Domani, in riferimento alla nomina dell’ex prefetto di Bari, Antonella Bellomo, a capo del Nucleo ispettivo regionale sulla sanità (Nirs). “Si danno incarichi – accusano – per frenare la corsa della coalizione avversaria, dimenticando però che questa ‘concorrenza sleale’ è pagata dai cittadini-contribuenti. La misura è colma e noi abbiamo l’obbligo di denunciarlo politicamente. Vogliamo una Puglia libera, in cui le istituzioni siano a servizio della comunità e non degli interessi elettorali di chi governa”.