Disordini al torneo di calcio, le precisazioni del liceo

Riceviamo e pubblichiamo la nota della preside del liceo Fermi, Giovanna Griseta, in merito a quanto accaduto durante un torneo di calcio sabato scorso.

“In relazione alle notizie messe in circolazione da diverse testate giornalistiche in merito ad un presunto Torneo calcistico organizzato dal Liceo Scientifico “Fermi” di Bari e conclusosi con una rissa tra alunni e genitori, si precisa quanto segue. Il Liceo Scientifico “Fermi” non ha mai organizzato alcun Torneo di calcio in strutture esterne all’Istituto scolastico e in giornate di chiusura dello stesso.

Le uniche attività sportive che prevedono la presenza di squadre diverse, provenienti da altre istituzioni scolastiche, sono quelle afferenti ai Campionati Sportivi Studenteschi, regolarmente autorizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, che si sono svolte in orario scolastico e con la massima serenità sia presso il nostro Liceo sia presso le altre Scuole iscritte alla manifestazione.

Atteso ciò, si invitano gli Organi di stampa a prestare particolare attenzione alla diffusione di notizie che possano recare nocumento all’intera Comunità scolastica che, quotidianamente, cerca di far germogliare nei propri alunni il seme della lealtà, dell’onestà intellettuale e del rispetto reciproco.

Si precisa, altresì, che gli studenti del Liceo Scientifico “Fermi” non sono autorizzati ad utilizzare il nome del Liceo in attività che non siano state deliberate dagli Organi Collegiali e, dunque, regolarmente inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Nella speranza che le attività sportive tornino ad essere spazio di condivisione valoriale e di crescita personale”.