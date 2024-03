Il mondo social è in down: stop agli accessi su Facebook e Instagram

Facebook e Instagram sono down. I social network di casa Meta, i più usati in Italia, non funzionano praticamente per nulla . Sono tantissime segnalazioni su Downdetecto. E se si prova a reinserire le credenziali per entrare sul vostro profilo, il messaggio che Facebook restituisce è “la password che hai inserito non è corretta”. Instagram invece ha problemi a caricare il feed, e le storie non vengono proprio visualizzate.

Anche Threads, l’altro social di Meta disponibile già da qualche settimana in Italia, al momento non è raggiungibile. Il servizio di messaggistica WhatsApp invece per ora sembra incolume. Per forza di cose Messenger, l’app di messaggistica legata a Facebook, sta subendo lo stesso disservizio del social network.