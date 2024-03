Lolita torna in prima serata ed è subito record di ascolti

Vince la sfida degli ascolti la terza stagione di Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri tornata nei panni dell’amata vicequestora di Bari, che su Rai1 ha ottenuto 5 milioni 191mila telespettatori con il 27.67% di share. Su Canale 5 Grande Fratello è stato visto da 2 milioni 432mila telespettatori (17.95%). Su La7 La Torre di Babele ne ha ottenuti 1 milione 271mila (6.25%). Su Italia 1 il film Fast & Furious 8 ha appassionato 1 milione 180mila spettatori (6.57%). Su Rai2 per Boss in incognito ci sono stati 1 milione 177mila spettatori e il 6.90%. Su Rai3 Presadiretta è stata seguita da 689mila spetattori con il 3.27% di share, mentre su Rete4 Quarta Repubblica ne ha totalizzati 662mila (4.28%). Su Tv8 c’era Bruno Barbieri – 4 Hotel con 479mila telespettatori (2.31%) e su Nove Little Big Italy ne ha registrati 176mila (1.65%).

Nell’access prime time su Rai1 Cinque minuti ha realizzato 4 milioni 884mila (22.23%), mentre Affari Tuoi è arrivato a 6 milioni 2mila (26.53%). Striscia la notizia su Canale 5 ha segnato 3 milioni 388mila (14.95%). Su La7 Otto e mezzo è stato seguito da 1 milione 734mila persone (7.61%), mentre su Rai3 Il cavallo e la torre da 1 milione 484mila (6.76%). Prima di domani su Rete4 ha avuto una media di 693mila telespettatori (3.08%). Su Rai2 per Tg2 Post 630mila telespettatori e il 2.75% di share. A livello complessivo la Rai ha vinto in prima serata con 8 milioni 857mila telespettatori e il 40.38% di share (per Mediaset 7 milioni 459mila e il 34.01%) e nell’intera giornata con 3 milioni 529mila e il 38.88% (per Mediaset 3 milioni 418mila e il 37.66%). Cologno Monzese si è imposta in seconda serata con 4 milioni 259mila spettatori (42.62%) contro i 3 milioni 329mila della Rai (33.31%).