Minacce all’inviato di Striscia: “Ti sparo in testa”

L’inviato di Striscia la Notizia è a Casamassima per fa spostare le auto senza tagliandino e senza disabile a bordo parcheggiate nei posti riservati nel parco commerciale. Incontra numerosi automobilisti “indisciplinati” che si prestano anche alle riprese. Finché non arriva un uomo che dice di essere “un Diomede” (clan del Barese), gli lancia l’oggetto a forma di cacca che l’inviato sistema sulle auto senza disabile a bordo e lo minaccia: “Ti sparo in testa”.