Rubano 10 chili di parmigiano, nei guai coniugi di Taranto

Rubano dieci chili di parmigiano in un supermercato e finiscono agli arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato. E’ accaduto a due coniugi tarantini, sorpresi in flagranza dalla Polizia dopo la segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura. I due avevano preso numerose forme di formaggio dagli scaffali nascondendole in una borsa all’interno di un passeggino che avevano poi affidato a una ragazza, chiedendole di portarlo fuori dal negozio. All’uscita però sono intervenuti gli agenti. Messi di fronte all’evidenza dei fatti, i due autori materiali del furto non hanno potuto far altro che ammettere le loro responsabilità. Dagli accertamenti compiuti attraverso le banche dati in uso alle forze di polizia è emerso che la donna in passato si era resa responsabile di un furto simile in un altro supermercato della città. Le spontanee dichiarazioni della coppia hanno escluso la complicità della ragazza alla quale era stato solo chiesto di uscire con il passeggino e di aspettare il loro arrivo in una traversa poco distante. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari