Stalking, arrestato attaccante del Pescara calcio

L’attaccante del Pescara Calcio Luca Sasanelli, 19 anni, è stato arrestato per stalking ed è finito agli arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare del gip del Tribunale di Bari, città dove vive la ex fidanzata nei confronti della quale è accusato di aver compiuto atti persecutori. A riportare la notizia sono oggi i quotidiani Il Centro e Il Messaggero. Il giovane calciatore, che sarebbe accusato anche di violenza privata, non era stato convocato per la gara di domenica scorsa a Sassari, come riferito dalla società biancazzurra per un attacco influenzale.

Oggi sul sito del Delfino Pescara 1936 una nota ufficiale recita: “Preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali”. (foto facebook)