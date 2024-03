A Molfetta le note di Vivaldi per celebrare le donne

Le note di Vivaldi per festeggiare le donne. “Le quattro stagioni” interpretate da una delle violiniste più famose al mondo che renderà armonia l’unicità femminile. Molfetta, in provincia di Bari, il prossimo 8 marzo, giornata dedicata alle donne, ospiterà Anna Tifu, artista di fama internazionale, che si esibirà con l’orchestra tutta femminile “Note di Puglia” diretta da Benedetto Grillo. L’appuntamento, patrocinato dal Ministero della Cultura, dal Comune di Molfetta e dall’associazione nazionale bande da giro, sarà l’occasione per ascoltare The New Four Seasons – Vivaldi Recomposed del compositore Max Richter che ha rielaborato l’opera vivaldiana secondo una nuova prospettiva stilistica e interpretativa che intreccia tradizione e contemporaneità musicale. Il concerto si terrà alle 20.30 nella chiesa dedicata a San Pio X.