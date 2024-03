Bari, all’AncheCinema uno spettacolo dedicato ad Anna Magnani

AncheCinema presenta lo spettacolo “Cara Anna Magnani…”, un viaggio teatrale/musicale nella vita di Anna Magnani, scritto e diretto da Caterina Costantini con Caterina Costantini, Nicola Valenzano e Daniele Ciavarella. Lo spettacolo è inserito nella stagione del Teatro AncheCinema di Bari e nella stagione del Teatro Comunale “Sebastiano Arturo Luciani” di Acquaviva delle Fonti, presentata da AncheCinema in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti. In “Cara Anna Magnani…” lo stacco musicale, il flash interpretativo, lo spot ricavato da brandelli di vita vissuta si impongono sulla “storia” e fanno sì che il racconto proceda per analogie e digressioni esistenziali, brani del repertorio della Magnani, trascrizioni teatrali di passaggi cinematografici, canzoni e parodie prese dal mondo della Rivista.

Vi trovano spazio anche poesie, ricordi, giudizi, dedicati all’attrice da registi e scrittori come Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti. Caterina Costantini è un’attrice che vanta una lunga e prestigiosa carriera; originaria di Bari, viene scoperta molto giovane da Enrico Maria Salerno ed inizia la sua carriera in compagnia di grandi nomi come Regina Bianchi e Gianrico Tedeschi, dimostrando subito la sua versatilità spaziando con il suo repertorio dai classici come Shakespeare e la tragedia greca, fino agli autori contemporanei come Iaia Fiastri. Accanto a lei Daniele Ciavarella e Nicola Valenzano, attore e danzatore, allievo di Lindsay Kemp e Maurice Bejart.