Bari, in via Crisanzio la presentazione del libro “Essere al top”

“Conoscere come migliorare la propria vita personale e professionale è il desiderio che accomuna tutti coloro che ambiscono a realizzare i propri obiettivi”. Questo il tema al centro dell’evento organizzato dall’associazione socio culturale “il Vaso di Pandora” in collaborazione con la libreria Mondadori “Moonbook” e Confassociazioni Puglia in vista della presentazione del libro “Essere al Top” di Savino Zagaria.

L’evento si terrà domani, giovedì 7 marzo 2024, alle ore 18.00 presso la sala eventi della libreria Mondadori di Via Crisanzio, 16, Bari. Chiara Monno, titolare della libreria Moonbook aprirà la presentazione con i saluti, seguirà l’avvocato Alessandro Amendolara che ha curato la prefazione del libro. L’ autore Savino Zagaria dialogherà con l’avvocato Antonio Pinto. “A prescindere dal diverso ruolo lavorativo, molti dipendenti e liberi professionisti, uomini e donne, impiegati e non, ambiscono a una posizione sociale più alta rispetto a quella che occupano – si legge nel libro – partendo da se stessi, questo libro offre tecniche e strategie utili per eccellere nel proprio ambiente lavorativo per autopromuoversi e migliorare la propria immagine professionale, per ottenere consensi, riconoscimenti e gratificazioni, per fare carriera e realizzare i propri obiettivi. Leggendolo, vi sorprenderete del gran numero di opportunità che, sfiorandoci ogni giorno, potrebbero incidere sulla nostra imperterrita ricerca della felicità. Il futuro ti appartiene e hai la responsabilità di fare la differenza per te stesso e per le persone che hanno bisogno di te”.