Bari, la fontana di piazza Giulio Cesare cambia look: ecco come sarà

Hanno preso il via in mattinata i lavori di riqualificazione della fontana di piazza Giulio Cesare che si appresta a cambiare totalmente. In particolare, il cantiere, prevede lo smontaggio del vecchio impianto di illuminazione, ormai obsoleto e danneggiato con relative realizzazione di un nuovo impianto elettrico che prevede anche la predisposizione per l’installazione di faretti RGB in grado di proiettare diversi colori, l’impermeabilizzazione delle sei vasche esistenti, il ripristino degli ugelli e dell’impianto di funzionamento delle pompe e l’attivazione della fontana. Gli interventi, finanziati nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione straordinaria delle fontane, dureranno all’incirca 60 giorni.