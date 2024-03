Bari, la posta del Tribunale verso la chiusura: residenti preoccupati

C’è preoccupazione in questi giorni nel rione Libertà per le voci che si rincorrono sulla probabile chiusura dell’ufficio postale di via Fieramosca, vicino al Tribunale. Un punto di riferimento per i residenti del quartiere.

L’ufficio avrebbe già ricevuto lo “sfratto” dall’agenzia del Demanio, proprietaria dell’immobile e pare che già per maggio gli uffici dovrebbero essere svuotati.

“In questi giorni – denuncia Simone Cellamare, residente – circola insistentemente la voce di una imminente chiusura dell’ufficio postale di via Ettore Fieramosca al quartiere Libertà. Ogni mattina nei bar vicini, nelle lunghe file di anziani che si creano il primo del mese per il ritiro della pensione e negli uffici del tribunale la notizia è all’ordine del giorno e qualcuno addirittura sa che avverrà a fine maggio. Ma come è possibile?”

“Pare che i locali siano di proprietà del Demanio e che da tempo abbia intimato a Poste Italiane la fine della concessione gratuita dei locali – prosegue il residente – Parliamo di un ufficio postale, dai residenti identificato come “la posta del tribunale”, che soddisfa una utenza enorme e multietnica, dato il territorio in cui è ubicata; strategica è poi l’adiacenza al tribunale di via De Nicola con una serie di servizi indispensabili”.

La preoccupazione è tanta tra i residenti, anche perché, in caso di chiusura reale, sarebbero costretti a rivolgersi agli uffici postali di via Principe Amedeo o via Ravanas, già oberati di una quantità enorme di utenza e pratiche.