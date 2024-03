Bari, nuova sede per il mercato di Santo Spirito

Questa mattina si è tenuto il trasferimento dei 76 esercenti commerciali dal mercato settimanale di Santo Spirito nella nuova sede mercatale in via Udine e via Suor Maria Lucchesi.

E’ stato quindi sospeso dallo scorso 29 febbraio, lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì sulla sede del lungomare Cristoforo Colombo dove ripartiranno i lavori per la realizzazione del water front. Fin qui tutto bene. Le polemiche però sull’assegnazione dei posteggi non si placano. Il Comune di Bari ha infatti disposto (in via temporanea) la procedura del sorteggio. Soluzione che non è stata particolarmente gradita dalle associazioni di categoria. In particolare da CasaAmbulanti, Confcommercio e Fivap e UnioneCommercio.

Secondo le associazioni le regole per l’assegnazione dei posteggi secondo quanto previsto dalla legge regionale e secondo lo stesso Documento Strategico del Commercio della città di Bari approvato dal consiglio comunale a maggio 2022, ci sono e sono chiare quindi vanno applicate. “Disattendere la norma regionale ed il D.S.C. significherebbe commettere un’illegittimità che non passerebbe senza conseguenze dal punto di visto giudiziario qualora i provvedimenti contestati fossero impugnati da coloro che si vedranno penalizzati e privati dei loro diritti acquisiti”, hanno spiegato. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro a Palazzo di Città con l’obiettivo di trovare un accordo in merito alla questione.