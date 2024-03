Bari, polemiche per la nuova pista ciclabile a San Girolamo

Sono in fase di ultimazione i lavori relativi alla pista ciclabile che collega il lungomare Starita a San Cataldo con il lungomare IX Maggio. Nella mattinata di oggi è stato infatti dipinto l’ultimo tratto mancante, in strada San Girolamo. Non mancano però le polemiche in merito, in particolare da parte dei commercianti fortemente preoccupati per la possibilità che, con la pista ciclabile, possa diminuire l’utenza dei negozi.

Sul tratto in questione, infatti, sono presenti diverse attività commerciali. Prima della realizzazione della stessa erano diversi i cittadini che, anche per fare brevi acquisti, si fermavano in doppia fila per via della carenza di parcheggi. Questione che creava disagi ma che, secondo i commercianti, permetteva a questi ultimi di fare le compere. Adesso, con la nuova pista ciclabile, questa pratica “sarà impossibile”, da qui la preoccupazione in merito ai possibili disagi che inevitabilmente ne scaturiranno. Da una parte la possibilità che i commercianti possano perdere clienti senza la previsione di nuove soluzioni per i posti auto, dall’altra la probabilità che si possano creare disagi al traffico utilizzando il tratto di strada rimanente (adesso ridotto per via della pista ciclabile) per brevi soste, così come già avveniva in passato. “C’è carenza di posti auto – spiegano i commercianti – con la nuova pista ciclabile le persone non si fermeranno più ad acquistare. Non siamo per la doppia fila, sappiamo che non è legale, ma è necessario trovare un’alternativa” – ha concluso.