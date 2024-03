Bari set cinematografico, al via riprese fiction di Claudio Amendola

Bari si prepara a diventare nuovamente set cinematografico. Dopo le riprese della fiction Lolita Lobosco, in onda sulla Rai a partire dal 4 marzo, con oltre 5 milioni di spettatori e il 27,7% di share, il capoluogo pugliese ospiterà di nuovo un set cinematografico in occasione delle riprese della nuova fiction televisiva “Il Patriarca 2” con la regia di Claudio Amendola, che sarà anche il protagonista della stessa. La fiction andrà in onda su Mediaset.

Le riprese prenderanno il via a partire dall’8 marzo, diversi i luoghi del capoluogo scelti. Per l’occasione sono previste diverse limitazioni al traffico. Entrando più nel dettaglio, a partire dal giorno 8 marzo e sino al giorno 20 aprile, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, in deroga, è consentito il transito e la sosta nel circuito cittadino dei furgoni della troupe (Iveco Stralis targato DM427CP, Iveco 120E24 targato DE685CP, Iveco 75 targato ZA376VB e rimorchio targato XA682AP, Renault Mid. Targato DA700NC, Iveco 100E15 targato DD026WR, Iveco 130E18 targato CH859TB, Renault targato DJ538YP) e delle attrezzature, per le operazioni di carico/scarico delle strutture necessarie per le riprese cinematografiche;

I veicoli autorizzati dovranno procedere ad una velocità non superiore a dieci chilometri orari (aree pedonali); I conducenti dei veicoli autorizzati a transitare hanno l’obbligo di dare la precedenza ai pedoni che transitano nelle aree interessate, rallentando e, all’occorrenza, arrestando la marcia dei veicoli stessi; Per quanto riguarda la viabilità relativa ai cittadini: dalle ore 00:01 alle ore 24:00 del 02 aprile 2024 è istituito divieto di fermata e transito sulla Via N. Vernola, nel tratto compreso tra la rotatoria con via F. Ludwig e la rotatoria Svincolo SP236, e nel parcheggio Sud dello Stadio San Nicola, altezza porta 22; Dalle ore 00:01 del 02 aprile 2024 alle ore 24:00 del 03 aprile 2024 è istituito divieto di fermata e transito sulla complanare del prolungamento viale Europa (ex SP156) nel tratto compreso tra la via Vito Vasile e l’ingresso del cinema CIAKY, a Palese; Dalle ore 19:00 del 04 aprile 2024 alle ore 03:00 del 06 aprile 2024 è istituito divieto di fermata sul L.re Ugo Lorusso nel tratto compreso tra via Pizzillo e Via Dell’Olio, a Palese; Dalle 08:00 alle 20:00 del 05 aprile 2024 è istituito divieto di transito -eccetto frontisti- sul L.re Ugo Lorusso nel tratto compreso tra via Pizzillo e Via Dell’Olio, a Palese; Dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 05 aprile 2024 è istituito divieto di transito e fermata – Eccetto frontisti – sulla Via Pizzillo e sulla Via Dell’Olio, a Palese.

Foto repertorio