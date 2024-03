Bari, un abbraccio tra i linguaggi: al Kismet in scena “Madre”

Un dittico, composto da due monologhi, che sul palco del Teatro Kismet di Bari si dispiega in un abbraccio tra i linguaggi artistici. L’evocativo spettacolo Madre, coproduzione Teatro delle Albe e Ravenna Teatro, arriva su palcoscenico dell’Opificio per le arti barese sabato 9 marzo alle ore 21 e domenica 10 marzo alle ore 18 per la Stagione ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico. Madre ci racconta, con un linguaggio che è commistione tra italiano e dialetto romagnolo, di un figlio e una mamma contadina: lei è caduta dentro un pozzo. Per disattenzione? Per follia? Per scelta? Un racconto che si dispiega attraverso la voce di Ermanna Montanari, le note di Daniele Roccato e i disegni realizzati in scena con il gessetto bianco da Stefano Ricci. Un poemetto scenico scritto da Marco Martinelli che svela l’incubo di una tecnologia che “anziché aiutare con discrezione l’umanità – raccontano gli artisti – si pone come arrogante e distruttrice, capace di devastare equilibri millenari”.

Sabato 9 marzo nel foyer è presente lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere. Domenica 10 marzo si rinnova l’appuntamento con Lo Spettatore critico: gli artisti incontreranno nel foyer il pubblico insieme alla direttrice artistica di Teatri di Bari, Teresa Ludovico. La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari. I biglietti della Stagione serale 2023.24 ‘Bagliori’ partono da un prezzo di 14 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo. Previsti anche abbonamenti alla Stagione serale e a combinazioni di spettacoli a prezzi agevolati.