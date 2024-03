Morto in cantiere a Terlizzi, Procura Trani dispone autopsia

La Procura di Trani ha disposto l’autopsia sul corpo del 79enne originario di Giovinazzo, nel Barese, morto nella mattinata di ieri. Si tratta di Cesare Di Bitetto, capocantiere deceduto ieri mentre era al lavoro in un immobile in fase di ristrutturazione a Terlizzi. L’incarico per lo svolgimento degli accertamenti relativi all’autopsia sarà conferito nella giornata di venerdì a Davide Ferorelli, dell’istituto di Medicina legale del Policlinico. Gli esami prenderanno il via molto probabilmente la settimana prossima e saranno utili per definire la causa della morte. Al vaglio l’ipotesi che il 79enne possa aver causato un malore che ha decretato poi la caduta nel vuoto, ma non si esclude l’ìpotesi che la morte possa essere stata causata dai traumi riportati in seguito alla caduta.