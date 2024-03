Bari, affidato il progetto: il Comune accelera sul Brt

È stata affidata nella giornata di ieri la progettazione definitiva. Dopo l’estate potrebbero partire già i primi lavori. Il Comune accelera le procedure per il Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema di trasporto pubblico locale per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 160 milioni di euro. A vincere l’ appalto è stata la rti composta dalla Cobar e Mer Mec Ste srl. I lavori dovranno concludersi entro il 2026.

ll Brt sarà composto da quattro linee (blu, rosa, verde e lilla) tutte previste in sede riservata con preferenziazione semaforica, percorse con 42 bus elettrici da 18 metri (la cui gara sarà indetta nei prossimi mesi): in totale la rete servita sarà di circa 30 chilometri. Saranno anche realizzate stazioni di ricarica rapida distribuite all’interno del corridoio infrastrutturale.

Nel dettaglio la linea blu si svilupperà per quasi 6 chilometri per 15 fermate. Il capolinea sarà alla stazione e i bus percorreranno parte del centro fino a via di Maratona; la lilla si svilupperà per 8,78 chilometri e 19 fermate che collegheranno Largo Due Giugno alla stazione; la linea rossa si svilupperà per 8,4 chilometri e 18 fermate e attraverserà il lungomare della città ed infine la linea verde da 8 chilometri e 18 fermate con capolinea in via Aquilino fino via Brigata. Solo a progettazione conclusa sarà bandita la gara per l’acquisto dei 42 nuovi bus la cui fornitura sarà “tarata” anche in base alle richieste inserite proprio nel progetto definitivo.