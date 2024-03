Bari, lavori scuola Anna Frank: i bimbi trasferiti temporaneamente

È stata individuata, dopo un confronto tra genitori e docenti, la soluzione temporanea relativa ai bimbi della scuola primaria della scuola Anna Frank – dell’istituto comprensivo Zingarelli – che sarà interessata da lavori di demolizione e successiva ricostruzione finanziati con fondi PNRR Missione 2 – Componente 3 – Investimenti 1.1. Su proposta dell’assessore alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, la giunta ha infatti approvato in mattinata la delibera che autorizza al trasferimento temporaneo in altri immobili di 8 sezioni di scuola dell’infanzia e di 20 classi.

Pertanto, nelle more della realizzazione della nuova scuola prevista entro il 2026, dopo un confronto permanente con i genitori e i docenti della Anna Frank, è stata individuata una soluzione in grado di evitare meno disagi possibili agli alunni, alle loro famiglie e al personale docente e amministrativo. La scelta è ricaduta su due immobili siti nelle vicinanze dell’istituto scolastico: 12 classi di scuola primaria e 8 sezioni di scuola dell’infanzia troveranno ospitalità presso la sede dell’ex Municipio II, in stradella del Caffé, a Poggiofranco, distante circa 1,2 chilometri dalla sede della Anna Frank, mentre 9 sezioni della scuola primaria saranno trasferite nelle aule al secondo piano della scuola secondaria di I grado Tommaso Fiore, in via Martin Luther King, sempre a Poggiofranco, distante circa 650 metri dall’istituto scolastico.

“Questa delibera è il frutto di un percorso condiviso con la comunità scolastica della scuola Anna Frank e degli uffici – ha commentato Paola Romano – insieme abbiamo costruito questa soluzione con l’obiettivo di trasferire gli studenti in spazi il più vicino possibile all’attuale scuola e, al tempo stesso, di valorizzare il patrimonio comunale. I lavori di riqualificazione di entrambi gli spazi individuati inizieranno a giorni, grazie all’utilizzo di un accordo quadro già sottoscritto, e consentiranno così di accogliere a settembre tutti i bambini. In questi anni ho imparato che, per trovare buone soluzioni, è necessario studiare gli atti e la normativa, spesso non agevole, ma soprattutto ascoltare le persone. A tal proposito desidero ringraziare le scuole Tommaso Fiore e Anna Frank, i consiglieri della Commissione consiliare Trasparenza e le ripartizioni coinvolte per il loro fondamentale contributo, che ci permette di attendere l’inaugurazione della nuova scuola Anna Frank nel 2026 nel migliore dei modi”.

La soluzione individuata dall’amministrazione consente di valorizzare il patrimonio immobiliare comunale, in linea con le politiche di contenimento delle locazioni passive operate in questi anni, dato che i lavori di adeguamento della sede dell’ex Municipio II agevoleranno, anche in futuro, una fruibilità piena dell’immobile, senza prevedere ulteriori lavori, e quindi costi, per il ripristino degli spazi.