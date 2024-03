Bari, imbrattano giostra a Sant’Anna: residenti offrono detergenti

Imbrattano giostrina in un cantiere del quartiere Sant’Anna e i residenti rispondono offrendo i detergenti per ripulire. A raccontare questa storia, quella di una reazione ad un atto vandalico che, nella città di Bari, sembra quasi all’ordine del giorno, è il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti.

“Questa notte nel cantiere della nuova area giochi che sta nascendo a Sant’Anna – scrive – alcuni balordi si sono intrufolati, ed armati di penna, hanno deciso di pasticciare la giostra non ancora consegnata ai bambini del quartiere. Agli atti vandalici di questi incivili siamo abbastanza abituati, anche se non rassegnati, ma la reazione delle mamme del quartiere mi ha positivamente sorpreso. Tutta la città di Bari, e non solo le mamme di Sant’Anna, invitano Morena e Floriana, le “artiste dell’inciviltà”, a ripulire i segni della loro cattiveria, i detergenti saranno offerti! Ricordando che chi sbaglia prima o poi paga posso far notare che nel quartiere Sant’Anna non ci sano solo gli occhi delle forze dell’ordine a controllare ma anche quelli di tantissimi cittadini perbene che amano questa città” – conclude.

La lettera dei residenti è stata posizionata sulla giostrina, al suo fianco un detergente utile per ripulire. “Carissime Floriana e Morena – si legge – sono qui a vostra disposizione sgrassatore e pezze per ripulire la nuova giostra che avete deciso di imbrattare. Speriamo siate così gentili da farlo al più presto. Il parco non appartiene solo a voi, ma all’intera comunità”.