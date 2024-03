Bari, “Pezzo di plastica nella cotoletta”: nuova protesta nelle scuole

Questa mattina la cotoletta servita alla mensa di una scuola di Japigia, era in ‘buona’ compagnia. Un bambino mentre mangiava ha tirato fuori dalla bocca l'”intruso”, che si trovava nel boccone impastato con la cotoletta. La notizia, diffusa da Telebari, ha subito fatto il giro nelle chat delle famiglie. La preside Patrizia Rossini ha confermato a Borderline24 quanto accaduto e ha assicurato di aver inviato il verbale di denuncia al Comune, all’azienda Ladisa (vincitrice dell’appalto mense del Comune di Bari) e alla Asl. Intanto proseguono le polemiche per le mense scolastiche. In realtà sarebbero due gli episodi: un pezzo di plastica nel brodo e un filino di alluminio nella cotoletta. Immediata la risposta di Ladisa: secondo quanto comunicato dall’azienda non è possibile che un pezzo di plastica, che abbia subito una cottura, non presenti dei segni di bruciatura. Sembra più facile, invece, che la contaminazione sia avvenuta successivamente.

(Foto archivio)