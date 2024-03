Elezioni, è scontro sulle Primarie: “Basta perdite di tempo”

“Siamo venuti incontro a tutte le richieste, ora basta perdite di tempo e facciamo le primarie, iniziamo la campagna elettorale”. Così la Convenzione Bari 2024, sulla proposta delle regole da adottare per le Unitarie che decideranno il candidato sindaco del centrosinistra nelle prossime elezioni amministrative della città di Bari. All’incontro hanno partecipato Titti De Simone, Giovanni Giannini, La Giusta Causa, Movimento 5 Stelle, Casa del Popolo, Italia Viva, Base Italia Puglia, + Europa, Convochiamoci per Bari, Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana.

I presenti hanno riepilogato i vari passaggi per organizzare le “Unitarie” o “Primarie”. “Abbiamo detto sì allo slittamento al 7 aprile – hanno detto – abbiamo chiesto ai due candidati di risolvere i problemi sulla pre registrazione. Laforgia è andato in contro alla questione dei seggi, ha accettato di farne uno per municipio, due per il municipio 1. Sì sono tutti vantati di Bari tecnologica e ora ci stiamo arrovellando sul registro o su come fare queste preregistrazioni. Anche la questione della privacy non ha senso. Oltre oceano nessuno vota senza pre registrazione. Le primarie della Toscana sono regolate da una legge regionale qui no ed è una riffa del condominio”.