La birra artigianale di Puglia presente all’Enoliexpo a Bari

Fino al 9 marzo si svolgerà in Fiera del Levante la manifestazioni Enoliexpo dedicata da sempre al mondo del vino e dell’olio. Per questa edizione 2024 è previsto l’allestimento dell’area BeerTech dedicata al mondo della birra in occasione della quale sarà presentato il progetto “Birra Artigianale di Puglia” nato all’indomani dell’approvazione della Legge della Regione Puglia 42/2021 con l’obbiettivo di valorizzazione e promuovere la birra artigianale quale bevanda che esprime la creatività, la passione e la cultura delle mastro birraie e dei mastri birrai che la producono.

“Birra Artigianale di Puglia” si basa sulla condivisione dei valori delle aziende della filiera che collaborano fattivamente per realizzare un brand brassicolo unico, distintivo e rappresentativo della qualità e della diversità delle birre artigianali pugliesi con l’obiettivo di sostenere e promuovere i produttori, favorendone lo sviluppo e la crescita sia su mercati locali che su mercati più ampi prevedendo la partecipazione a fiere ed eventi, anche internazionali, promuovendo percorsi di formazione ed educazione sulle proprietà nutrizionali e sul consumo consapevole e sugli abbinamenti con i piatti della gastronomia pugliese, realizzando percorsi turistici che abbiamo come protagonisti I territori della Puglia ed i birrifici che in esso si identificano.

“Birra Artigianale di Puglia” è una sfida di crescita di un settore che esprime l’identità, la creatività e l’innovazione di una terra ricca di storia, cultura e sapori che si snoda dalla Capitanata foggiana all’estremo Salento, passando dalle terre di Federico II al tavoliere delle Puglie, dalle terre di Bari alla Murgia, alla Valle d’Itria ed alla Città dei Due Mari.

Ad oggi hanno aderito al progetto ben 33 birrifici artigianali pugliesi

TARANTO

1. Birrificio Artigianale Stefanelli BAS – Lama

2. Birra Pugliese – Taranto

3. Daniel’s – Manduria

4. Dose – Ginosa

5. Palmisano – Crispiano

BRINDISI

6. Birrapulia – Ostuni

7. Birrificio Artigianale Pugliese – Francavilla Fontana

8. Demibeer – San Pancrazio Salentino

9. Federico II – Oria

10. Gruit – Brindisi

11. Microbirrificio Verso Sud – Mesagne

12. Punzi – Cisternino

LECCE

13. Birra Salento -Leverano

14. Calènder – Tuglie

15. Erland – Racale

16. Officine Birrai – Lecce

BARI

17. Bevessere – Alberobello

18. Birra del Console – Monopoli

19. Birrificio Artigianale I Peuceti – Bitonto

20. Birrificio Bari – Bari

21. Birrificio degli Ostuni – Poggiorsini

22. Caput Ursi – Cellamare

23. Castel del Monte – Ruvo di Puglia

24. Jacobus – Bitetto

25. Lieviteria – Castellana Grotte

26. Malart – Alberobello

27. Murex Birrificio Agricolo Altamurano – Altamura

28. SBAM! Social Brewery Alta Murgia – Poggiorsini

FOGGIA

29. Birrifcio del Gargano – Carpino

30. Leone Beer Company – Ascoli Satriano

31, Montalto – Pietramontecorvino

32. Rebeers – Foggia

33. Rella Brew – Candela

“Birra Artigianale di Puglia” è presente con una significativa delegazione all’interno dello stand B25-C30 della Regione Puglia oltre a patrocinare tre incontri sull’argomento birra e crescita.

In particolare nello stand della Regione Puglia ci saranno due incontri di cui uno venerdi 8 marzo alle ore 14.00 sulla Formazione Birraria a cura di Fondazione ITS – Agroalimentare Puglia con Giuseppe Maggi, Paola Sorrentino e Pasquale Filannino ed uno sabato 8 marzo alle ore 14.00 sul turismo brassicolo a cura di Aristodemo Pellegrino.

Sabato 9 marzo alle 15.30, inoltre, nella sala conferenze San Nicola si svolgerà un incontro su Zes, PIA, MiniPia e D_Bari quali strumenti per lo sviluppo delle imprese pugliesi con Mimmo Loiacono come moderatore e delegato Mestieri Produttori Bevande del CNA Puglia con Angelo Fanizzi , Roberto Virgintino e Roberto Covolo con i saluti istituzionali di Francesco Paolicelli, Carla Palone e Rosamaria Derosa.