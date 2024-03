La professoressa Dotoli del Poliba insignita della IEEE Fellowship

La prof.ssa Mariagrazia Dotoli, ordinaria di “Automatica” al Politecnico di Bari, è stata insignita della prestigiosa IEEE Fellowship per il 2024 con la seguente motivazione:” “for contributions to control of logistics systems in smart cities”.

Il prestigioso riconoscimento ricevuto dalla IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), associazione internazionale di scienziati dediti alle scienze tecnologiche, (sede centrale a New York, 400.000 associati), gli ha consentito di entrare nella élite mondiale degli studiosi e ricercatori dediti ai settori di punta dell’ingegneria elettrica ed elettronica.

La prof.ssa Dotoli è responsabile scientifica del Decision and Control Laboratory presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’informazione del Poliba. I suoi interessi scientifici sono rivolti a temi di ricerca quali: il controllo delle comunità energetiche, l’ottimizzazione dei sistemi logistici e di trasporto, l’automazione dei processi industriali attraverso l’uso di tecnologie avanzate quali robotica collaborativa, controllo decentralizzato e digital twin.

Autrice di più di 300 pubblicazioni, ricopre attualmente il ruolo di General Chair della IEEE 20th International Conference on Automation Science and Engineering, che avrà luogo a Bari dal 28 agosto al 1° settembre 2024. Vice Presidente per le “Membership and Student Activities” della società di IEEE su “Systems Man and Cybernetics, è fondatrice-coordinatrice del Dottorato Nazionale di Ricerca in Sistemi Autonomi a cui partecipano oltre 30 istituzioni, tra atenei e centri ricerca.

Durante la sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti scientifici. Fa parte della classifica World Top 2% Scientists, nelle categorie “Industrial Engineering & Automation” e “Artificial Intelligence & Image Processing”.

La prof.ssa Dotoli si aggiunge alla lista dei docenti del Politecnico a cui è stato conferito questo importante riconoscimento, che comprende i proff. Maria Pia Fanti, Massimo La Scala, Saverio Mascolo.