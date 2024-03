“L’Ssc Bari paga il Comune per i servizi?”: il caso in commissione

Una nota, indirizzata a diversi assessori competenti e al sindaco Antonio Decaro, per chiedere se la Ssc Bari paga per i servizi offerti dal Comune durante partite o concerti, come ad esempio l’uso della polizia locale per la viabilità e la sicurezza. Ad inviarla è stata la commissione Trasparenza in Consiglio comunale, presieduta dal consigliere di Fratelli d’Italia, Antonio Ciaula. “Vogliamo capire se la società del Bari paga il Comune per i vari servizi che vengono offerti, come accade in altre città ad esempio a Napoli e nel caso in cui questo non avvenisse vorremmo capirne le ragioni”, spiega il consigliere.