Mafia a Bari, chiesta audizione per Emiliano e Decaro

Richiesta di audizione in commissione Antimafia per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e per il sindaco di Bari, Antonio Decaro. A presentarla, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, in seguito agli arresti relativi all’inchiesta della Dda relativa agli intrecci tra mafia e politica. Picaro, ha richiesto anche l’audizione per il prefetto di Bari, Francesco Russo, per il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi e per il coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia a Bari, Francesco Giannella.

“Oltre alle 135 le misure cautelari emesse – evidenzia Picaro – nei confronti dei vertici dei clan baresi ed esponenti politici locali, anche Amtab è stata sottoposta ad amministrazione giudiziale per infiltrazione mafiosa. Un quadro giudiziario complesso da cui emerge un dato politico altrettanto allarmante: Amtab è stata completamente sottratta al controllo e alla vigilanza che competevano per delega al sindaco Decaro. Per cui oggi non basta dichiarare sui social di aver denunciato la compravendita dei voti, se per Amtab si è voltato dall’altra parte ignorando il controllo sistematico della mafia che assumeva sulla stessa. Pertanto al netto delle responsabilità penali che saranno eventualmente accertate dalla magistratura e su cui si ripone la massima fiducia, ritengo che la politica sia chiamata a collaborare fattivamente con le Istituzioni per stimolare la riprovazione sociale nei confronti del fenomeno mafioso, oltre a promuovere e rafforzare la cultura della legalità in ogni apparato pubblico, sociale ed educativo” – conclude.

Foto repertorio