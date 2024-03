Bari, pronto il sottopasso ciclopedonale in via delle Murge

Ieri mattina l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Mele, insieme ai tecnici della ripartizione IVOP e ai responsabili dell’impresa appaltatrice dei lavori, ha effettuato un sopralluogo nel nuovo sottopasso ciclopedonale che congiunge la rotatoria di via Bellomo con via delle Murge, per verificare le lavorazioni eseguite sugli impianti e propedeutiche alla presa in consegna dell’opera da parte del Comune di Bari.

L’opera, come noto, rientra tra i lavori di soppressione del passaggio a livello in via delle Murge nell’ambito del più ampio progetto “Strade Nuove” FAL, ormai in via di completamento, finalizzato al miglioramento della viabilità, del traffico e della vivibilità dei quartieri Picone e Poggiofranco, a partire dal cosiddetto “Quartierino” con la soppressione, appunto, del passaggio a livello di via delle Murge, la realizzazione di 4 rotatorie, la costruzione del sottopasso e del percorso ciclabile.

“Avendo completato già da tempo le verifiche statiche – spiega Nicola Mele -, il sottopasso è già fruibile dai cittadini e di fatto collega la pista ciclabile di via Matarrese con quella di recente realizzazione su via G. Sangiorgi attraverso viale Pasteur. In questo modo gli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti, potranno muoversi liberamente in un’area cittadina troppo a lungo segnata da innumerevoli criticità sotto il profilo della sicurezza e della mobilità”.