La musica italiana per ritrarre e celebrare la donna

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Donne”- Zucchero

L’8 marzo è una data colma di significato in tutto il mondo. Si celebra la donna, si celebrano gli obiettivi raggiunti dalle singole e dalla comunità e tutti quelli ancora da perseguire.

La musica ha il potere di raccontare storie, emozioni e esperienze in modo unico ma altrettanto universale. C’è da sempre un filo rosso che ha legato le note e le parole: il ritratto della donna.

Da canzoni dolci e romantiche a inni di forza e indipendenza, la musica ha parlato della donna in ogni sua sfumatura.

Tanti grandi artisti hanno cantato la donna, proprio come De Gregori con la sua “Donna cannone”. Un capolavoro poetico che celebra la complessità e la bellezza delle donne, con versi profondi e una melodia avvolgente. O ancora la famosissima “Donne” di Zucchero. Una canzone che, nonostante sia costata all’artista il penultimo posto in classifica al festival di Sanremo nel 1985, ha poi ottenuto grandissimo successo. In “Donne”, Zucchero celebra pienamente la figura della donna, nella sua leggerezza, nella sua fragilità ma anche nelle sue mancanze.

Come non citare poi uno dei brani più romantici di sempre: “Senza fine” di Gino Paoli. Un brano dolce, che esprime l’amore eterno per l’amata, un amore che non esiste nel passato e nemmeno nel futuro perché è nel presente, in cui “tutto ormai è nelle tue mani ”. E se l’amore, grazie alla donna amata è il motore di un viaggio continuo che dà significato all’essenza, significato alla vita lo dà anche l’amore per se stessi.

Possiamo proseguire l’elenco con uno dei brani più famosi di Vasco Rossi : “Sally”. Una ragazza che nonostante il dolore, le scelte sbagliate della vita, sceglie di non accontentarsi e continuare a lottare perché “la vita è un brivido che vola via” e merita di essere vissuta, sempre al massimo.

Tra le tante, anche due grandi artiste, con grinta e passione, hanno cantato della donna nella sua veste più forte, più ribelle. Parliamo di Loredana Bertè con “Non sono una signora” e Fiorella Mannoia con “Io sono qui”. La voce potente di Loredana Bertè, nel brano punta a dar coraggio alle donne, a far sentire la determinazione necessaria per essere libere di essere ciò che vogliono. E’ un inno all’unicità, all’individualità. E questo è il concetto cardine anche del brano di Fiorella Mannoia, una canzone che celebra la forza interiore delle donne e la loro capacità di essere motore della propria e altrui vita.

Sono tantissime in verità le canzoni tributo alla donna ed ognuna ha un significato da conservare.

Tuttavia, in questo giorno speciale, dedichiamoci a celebrare e onorare le donne, non solo con parole, o con le canzoni, ma anche con gesti concreti di rispetto, sostegno e uguaglianza.