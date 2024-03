Lutto nel mondo del volontariato pugliese, addio a Silvia Pontrelli

Era molto amata Silvia Pontrelli, volontaria barese che viveva a Leuca dove aveva fondato anche l’associazione Animanimale, salvando centinaia di cani abbandonati.

“Il mio nome è Silvia Pontrelli, il mio credo è che salvare una vita, a qualsiasi specie essa appartenga, è la cosa più bella e importante che io possa fare nella mia vita, il piu grande atto di amore che io possa compiere”, cosi scriveva in una raccolta fondi per gli animali abbandonati .

Tantissimi i messaggi di cordoglio. “Ti ho conosciuta per caso, ma da subito ho sentito la tua forza ed il tuo amore per quello che facevi, sei una bellissima persona, che il tuo viaggio sia un dolce oblio, r.i.p. anima bella”.

“Il mondo perde una grande volontaria. Ci eravamo sentite proprio lunedì per una cagnolina che mi avevi dato in stallo anni fa. Non ci posso credere che tu non sia più in questa dimensione. Non ti dimenticherò mai”.

I funerali si terranno sabato 9 marzo alle ore 11.30 nella Chiesa Cristo Re a Santa Maria di Leuca.