Otto marzo a Bari, oltre 500 in piazza: “Ci vogliamo libere e vive”

“Ci vogliamo libere e vive”. È questo che si legge su uno degli striscioni in marcia nel capoluogo pugliese dove più di 500 persone, tra loro tante donne, sono scese in piazza in occasione dell’Otto Marzo barese. Si tratta, in particolare, della manifestazione lanciata da Zona Franka, Link, UDS che in queste ore sta sfilando per le vie del centro cittadino.

In tanti hanno risposto all’appello con l’obiettivo di “fare rumore” portando in strada, anche oggi, la battaglia per l’uguaglianza di genere e il contrasto alle discriminazioni e alle violenze. “Tante le studentesse e le giovani lavoratrici in piazza oggi in occasione della Giornata Internazionale della Donna: una giornata di lotta per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e contro ogni forma di abuso e discriminazione” – hanno dichiarato in una nota gli organizzatori.