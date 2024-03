Revocata la misura restrittiva dei domiciliari nei confronti di Luca Sasanelli, il calciatore 19enne del Pescara Calcio, arrestato in seguito a un provvedimento di custodia cautelare del gip di Bari, con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex fidanzata. Il calciatore è tornato infatti ad allenarsi con i propri compagni, ma secondo quanto emerso da fonti vicine alla società abruzzese, non sarà convocato per la prossima sfida contro la Carrarese, prevista per domenica all’Adriatico.