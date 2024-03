Autocisterna vola dal ponte, tragedia sfiorata a Brindisi

Tragedia sfiorata a Brindisi dove una autocisterna si è ribaltata sulla rampa che collega l’incrocio in direzione per Lecce. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente del grosso tir avrebbe perso il controllo: il mezzo si sarebbe prima ribaltato e poi avrebbe spaccato il guardrail precipitando dal ponte che raccorda la statale per Taranto in direzione Lecce. Secondo quanto si apprende, l’autoarticolato è l’unico mezzo coinvolto. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco.