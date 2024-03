Elenchi puntati, numerati e codici: ecco come cambia WhatsApp

Meta ha aggiornato WhatsApp con nuove opzioni di formattazione del testo, che permettono agli utenti Android e iOS di personalizzare ulteriormente i propri messaggi. Si potranno scrivere elenchi numerati o puntati, citazioni di testo oppure codici inline, ossia quelli comunemente usati dai programmatori, in aggiunta alle opzioni già presenti per scrivere in corsivo, grassetto oppure barrato. La scrittura di queste nuove modalità funziona allo stesso modo di molti software per l’elaborazione dei testi, come Microsoft Word oppure Google Docs. Al pari di questi, gli elenchi puntati possono essere creati utilizzando un trattino e quindi premendo uno spazio, mentre gli elenchi numerati digitando un numero e premendo uno spazio. Le virgolette vengono create usando il simbolo della freccia verso destra (>) e premendo lo spazio. Per creare codice in linea, servirà invece anticipare la stringa con il simbolo dell’accento (`) prima e dopo il testo selezionato.

Il mese scorso, WhatsApp ha introdotto uno strumento per la creazione di adesivi personalizzati per gli utenti iPhone con iOS 17 o versioni successive. In un futuro aggiornamento, Meta prevede inoltre di aggiungere il supporto per le passkey, così da consentire di accedere all’app con Face Id, Touch ID o il passcode del proprio dispositivo.