Ferrovie, i manutentori incrociano le braccia

Mercoledì 13 marzo Usb Attività ferroviarie, insieme al Cobas Ferrovie, proclama lo sciopero per gli addetti alla manutenzione infrastruttura di Rfi, a sostegno della vertenza dei lavoratori del settore contro l’accordo del 10 gennaio “la cui applicazione inciderà profondamente sulla vita, la dignità, la salute e sicurezza dei ferrovieri”. Lo comunica il sindacato annunciando che i manutentori di Rfi provenienti da tutta Italia si ritroveranno alle 11 in piazza della Croce Rossa a Roma sotto la sede del gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta della seconda protesta dopo quella del 12 febbraio scorso. Secondo Usb l’accordo firmato da Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti; Slm Fast/Confsal, Orsa Ferrovie, Ugl Ferrovie “dà un colpo di spugna sul quadro storico del disagio lavorativo nel settore manutenzione infrastrutture, smantellando i residui pilastri contrattuali a tutela dei riposi giornalieri e settimanali, e consegnando a Rfi la più totale esigibilità di ultraflessibilità organizzativa: a costo economico zero e a tutto maggior danno delle condizioni di lavoro e della qualità complessiva delle vite delle persone lavoratrici interessate”.