Il pugliese Mirko Cazzato fra i migliori under 30 di Forbes

Sono stati resi noti ieri gli attesi nomi dei 100 migliori giovani Under 30, leader del futuro, secondo la prestigiosa rivista Forbes Italia. Dalla sanità allo sport, dalla moda alla tecnologia passando per il sociale, la finanza e la musica, questi giovani talenti stanno cambiando il nostro Paese con le loro idee e rivoluzionando il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e di mangiare. Tra i 100number1.jpgnomi super noti spiccano quello del tennista Jannik Sinner, con 12 titoli del circuito maggiore, il più vittorioso tennista italiano dell’era Open e a gennaio ha conquistato gli Australian Open, primo italiano della storia a compiere l’impresa, e Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo, previsto un fitto tour nei principali club italiani, dopo la certificazione di Fimi del suo brano “La noia”, che ascolteremo anche all’Eurovision 2024 di Malmö a maggio, come disco d’oro.

Ma c’è anche il 22enne pugliese Mirko Cazzato, cofondatore e team leader del movimento antibullismo giovanile Mabasta. Tra le 10 sezioni previste, Mirko è nella categoria “Social Impact” ed è quindi ritenuto tra i 13 giovani italiani più promettenti nel creare un impatto sociale positivo.

«Sono alcuni anni che seguo le selezioni di Forbes Under 30 e sono sempre stato affascinato dalle tante storie di quei giovani selezionati dalla prestigiosa giuria – ha dichiarato Mirko Cazzato – mai e poi mai mi sarei immaginato un giorno di leggere addirittura il mio nome in quel importante elenco. Quando mi è stato comunicato non ci volevo credere, poi quando una giornalista della testata mi ha contattato e mi chiesto di rilasciarle un’intervista, ho dovuto cedere all’evidenza. Sto ricevendo tanti complimenti, e questo non fa altro che confermare il prestigio e l’onore del titolo. Confesso che ogni volta che, insieme ai 40 ragazzi del team Mabasta, riceviamo un qualche riconoscimento, anziché viverlo come un punto di arrivo lo interpreto come un nuovo e stimolante punto di partenza, per fare sempre di più e meglio.»

Mirko ed il suo attivismo nella prevenzione e nella lotta ad ogni forma di bullismo e cyberbullismo non sono nuovi ai riconoscimenti, infatti l’anno scorso è stato considerato lo studente più premiato d’Italia. Tra i maggiori riconoscimenti, vanno ricordati la Mirko_Cazzato_Premi2md.jpgqualificazione nella Top 10 del “Global Student Prize 2021” (meglio conosciuto come il Premio “Nobel” degli studenti), Premio Aretè presso Bocconi Milano, Premio Leonardo a Giffoni (Sa), titolo di “Studente Italiano dell’Anno 2021”, “Next generation Fest” a Firenze e, ultimamente, tra le “100 Eccellenze Italiane 2023” presso la Camera dei Deputati.

Quella creata da Forbes è una community che ogni anno si arricchisce di 100 nuove figure under 30, da quest’anno suddivise in 10 categorie, come per la lista europea: Entertainment, Media & Marketing, Science & Healthcare, Retail & E-commerce, Manufacturing & Industry, Social Impact, Art & Culture, Finance, Technology, Sport & Games.

Gli altri Under 30 selezionati nella categoria “Social Impact” sono Chiara Airoldi (27), Olimpia Santella (26), Annamaria Barbara (30), Elena Del Pup (25), Francesco Musso (26), Raffaele Nocchiero (25), Giuseppe Pirillo (17), Denis Oliviero (18), Chiara Schettino (22), Filippo Toni (17), Francesco Tansello (26) e Nicolas Verderosa (27).