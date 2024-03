Incontri nel palazzo Aqp a Bari per scoprire “Le forme dell’acqua”

Le forme dell’acqua sono molteplici e per scoprirle l’associazione Donne in Corriera e Acquedotto Pugliese (AQP) hanno organizzato un ciclo di incontri nel Palazzo di AQP in via Cognetti, a Bari. Sette appuntamenti per conoscere molte (tutte sarebbe impossibile) delle sue proprietà grazie ai racconti di altrettanti autori. Si parte lunedì 11 marzo dalla formula più celebre, H2O, spiegata dal chimico e divulgatore scientifico, Silvano Fuso. Introduce e modera Pino Donghi, semiologo ed esperto di comunicazione culturale e scientifica. Saluti della direttrice generale di AQP, Francesca Portincasa. Appuntamento alle 18, ingresso libero.

Le forme dell’acqua è un progetto che nasce dalla più banale delle evidenze: la Terra, e quel mondo individuale che è il nostro corpo, sono fatti principalmente di acqua, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, che hanno forma e consistenza di acqua che scorre, di neve che cade, di ghiaccio che si raffredda, di vapore che si perde nell’aria. È un composto chimico, appunto, una formula la cui composizione non sfugge all’ultimo degli analfabeti – l’evidente semplicità di H2O – e fa suonare i campanelli alle orecchie di chiunque, da sempre e per ognidove. È di acqua che siamo fatti, è grazie e intorno all’acqua che abbiamo edificato le nostre società, è all’acqua che diamo forma a seconda delle nostre necessità, è superando le sue porte che abbiamo allargato i confini del mondo, fino ad osservarne l’azzurro riflesso, nella prima e più iconica fotografia della Terra vista dalla Luna, quella scattata dagli astronauti di Apollo 8, alla vigilia di Natale del 1968.

Raccontare le forme dell’acqua servirà a rispettarla ancora di più, a sprecarla sempre meno, ed apprezzarne le qualità con maggiore consapevolezza.

—

IL PROGRAMMA

11 marzo

H2O: “Famosa formula della sostanza che al mondo trovasi più in abbondanza” (Alberto Cavaliere) con Silvano Fuso

18 marzo

H2O: Quella di Bali, e altre acque miracolose con Antonio Guerci

25 marzo

H2O: Il cercatore d’Acqua; Ungaretti in Puglia con Celeste Maurogiovanni

8 aprile

H2O: L’archeologia subacquea con Barbara Davidde

15 aprile

I suoni dell’Acqua con Emanuele Arciuli

6 maggio

L’Acqua nelle arti figurative con Rosanna Pucciarelli

13 maggio

Acqua, Ambiente e Salute con Maurizio Bifulco

Introduce e modera Pino Donghi

Sala Conferenze Acquedotto Pugliese

via Cognetti, 36 – Bari

ore 18,00