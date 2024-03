Lutto nella sanità pugliese, addio al pediatra Moramarco

Addio al pediatra Fulvio Moramarco, per anni primario del reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi. Residente a Castellaneta (Taranto), ha ricoperto diversi incarichi: è stato in servizio nell’ospedale di Castellaneta dal 1986 al 1995, per poi passare al reparto di Terapia Intensiva neonatale di Taranto. Successivamente ha ricoperto i ruoli di primario di Pediatria prima e Mesagne e poi a San Pietro Vernotico. Infine al Perrino di Brindisi. A luglio 2023 è andato in pensione.

Tanti I messaggi di cordoglio. Come quello dell’Aic Puglia. “AIC Puglia piange per la scomparsa del dottor Fulvio Moramarco. Storico Direttore del Reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi, è deceduto a causa di una terribile malattia. Era una persona colta, intelligente, un serio e bravo professionista. Con AIC Puglia ha condiviso momenti importanti per le cure dei piccoli pazienti celiaci, realizzando in Puglia il primo ambulatorio di celiachia con il significativo supporto della nutrizionista”.(Foto facebook)