Nasconde guadagni per 100mila euro, nei guai estetista del Tarantino

Un’estetista sconosciuta al Fisco che esercitava l’attività senza autorizzazioni è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Manduria (Taranto). L’analisi della documentazione rinvenuta dalle Fiamme gialle ha permesso di quantificare in oltre 100mila euro il volume di affari conseguito dalla donna nel periodo 2020-2023, con un’evasione dell’Iva pari a circa 24mila euro. L’indagine è stata avviata dopo che i militari hanno notato un insolito e costante flusso di persone, prevalentemente donne, verso l’immobile in questione. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno confermato che l’abitazione era effettivamente utilizzata per offrire trattamenti di bellezza non autorizzati e che l’estetista svolgeva la propria attività senza adempiere ad alcun obbligo tributario. Durante un controllo, i finanzieri hanno scoperto all’interno dell’appartamento una stanza attrezzata con tutti gli strumenti necessari per eseguire trattamenti estetici, come un lettino, fornello scalda cera, lampada di illuminazione e vari accessori per la cura della persona.