Allerta gialla in Puglia per i forti venti. L’allerta della Protezione civile della Regione Puglia ha validità dalle ore 00.00 del 10 marzo e per le successive 24 ore.

Secondo la protezione civile ci saranno venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. I rinforzi più intensi si avranno lungo costa e sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte.